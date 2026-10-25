İnsan Hakları Örgütü: İsrail Güçleri El-Halil’de Yüzlerce Evi Yağmaladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde İsrail güçlerinin yüzlerce eve baskın düzenlediğini duyurdu. Örgütün açıklamasına göre askerler, baskınlar sırasında konutlarda arama yaptı ve evlerde bulunan para, altın takılar ile çeşitli kişisel eşyalara el koydu.

Açıklamada, baskınların kentte çok sayıda haneyi etkilediği ve ev sakinlerinin kişisel mülklerinin alındığı belirtildi. Ancak baskınların hangi mahallelerde gerçekleştirildiği, operasyonların ne zaman başladığı, gözaltı yapılıp yapılmadığı ve yağmalandığı bildirilen eşyaların toplam miktarı hakkında ayrıntı paylaşılmadı.

Örgüt, olayları İsrail güçlerinin El-Halil’deki operasyonları kapsamında aktarırken, evlere yönelik baskınların sivillerin konutlarını ve özel mülklerini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklaması, El-Halil’deki operasyonlar sırasında yaşananların ve Filistinli ailelerin uğradığı maddi kayıpların belgelenmesi çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.