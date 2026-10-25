Galibaf: Savaş ve Suikast Tehditlerinin Bedeli Düşmanın Hayal Gücünü Aşacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı, ülkeye yöneltilen topyekûn savaş ve suikast tehditlerine ilişkin açıklamasında, baskı yöntemlerinin İran’ın tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi. Bu tehditlerin ülkeyi haklarından vazgeçirmeye yetmeyeceğini belirten Meclis Başkanı, İran’ın kendi kararlarını bağımsız biçimde alacağını ifade etti.

İranlı yetkili, ülkenin kaderinin dış aktörler tarafından belirlenemeyeceğini vurgulayarak, bu konuda karar verme hakkının İran halkına ait olduğunu kaydetti. Açıklama, Tahran’ın dış baskı ve tehditlere karşı egemenlik ve ulusal irade vurgusunu öne çıkardığını gösterdi.

Meclis Başkanı’nın söz konusu açıklaması, İran’a yönelik askerî tehditlerin ve suikast söylemlerinin gündemde olduğu bir dönemde geldi. Ancak açıklamada tehditlerin kimler tarafından yöneltildiğine, hangi haklardan söz edildiğine ya da İran’ın atacağı olası adımlara ilişkin ayrıntı verilmedi.