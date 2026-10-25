Hürmüz Boğazı’nda Gerilim Tırmanıyor: Tahran, Bender Abbas Üzerinde ABD İHA’sını Düşürdü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki hareketliliğin arttığı bir dönemde gelen bu açıklama, Tahran ile Washington arasındaki tansiyonu daha da yükseltti. Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri ve olası askeri hazırlıklara ilişkin haberlerin yoğunlaştığı sırada gerçekleşen olay, bölgedeki gerilimi doğrudan etkileyen bir gelişme olarak kayda geçti.

Açıklamada düşürülen İHA’nın türü, olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği veya operasyonun detaylarına ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı. Gelişme, taraflar arasındaki risklerin ve karşılıklı uyarıların arttığı bir süreçte yaşandı.