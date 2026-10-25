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Yerleşimciler Mescid-i Aksa’da Talmudik Ayinler Düzenledi: Geçen Hafta Baskın Sayısı 960’ı Aştı

25 Ekim 2026 - 17:04
News ID: 1882440
Yerleşimciler Mescid-i Aksa’da Talmudik Ayinler Düzenledi: Geçen Hafta Baskın Sayısı 960’ı Aştı

Onlarca İsrailli yerleşimci, işgal polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’nın avlularına girerek Talmudik ayinler düzenledi. Geçen hafta camiye baskın yapan yerleşimcilerin sayısının 960’ı aştığı bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Onlarca İsrailli yerleşimci, işgal polisinin koruması eşliğinde Mescid-i Aksa’nın avlularına girdi. Yerleşimcilerin avlularda Talmudik ayinler düzenlediği belirtildi.

Baskınların, Mescid-i Aksa çevresindeki gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiği kaydedildi. Verilen bilgilere göre geçen hafta camiye baskın düzenleyen yerleşimcilerin sayısı 960’ı aştı.

Baskınların hangi günlerde gerçekleştiği ve ayinlerin ne kadar sürdüğüne ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

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