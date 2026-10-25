Yerleşimciler Mescid-i Aksa’da Talmudik Ayinler Düzenledi: Geçen Hafta Baskın Sayısı 960’ı Aştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Onlarca İsrailli yerleşimci, işgal polisinin koruması eşliğinde Mescid-i Aksa’nın avlularına girdi. Yerleşimcilerin avlularda Talmudik ayinler düzenlediği belirtildi.

Baskınların, Mescid-i Aksa çevresindeki gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiği kaydedildi. Verilen bilgilere göre geçen hafta camiye baskın düzenleyen yerleşimcilerin sayısı 960’ı aştı.

Baskınların hangi günlerde gerçekleştiği ve ayinlerin ne kadar sürdüğüne ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.