Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İşgal güçlerinin gaz bombası kullanması, bölgede aralarında altı çocuğun da bulunduğu dokuz kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine yol açtı. Etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ve olayın yaşandığı noktaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Gaz Bombaları Dokuz Kişiyi Etkiledi: Kapatılan Kontrol Noktası Aileleri Araçlarda Gecelemeye Zorladı
25 Ekim 2026 - 17:07
News ID: 1882441
İşgal güçlerinin kullandığı gaz bombaları nedeniyle, aralarında altı çocuğun da bulunduğu dokuz kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kontrol noktasının kapatılması üzerine bazı aileler geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.
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