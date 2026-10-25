  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Gaz Bombaları Dokuz Kişiyi Etkiledi: Kapatılan Kontrol Noktası Aileleri Araçlarda Gecelemeye Zorladı

25 Ekim 2026 - 17:07
News ID: 1882441
Gaz Bombaları Dokuz Kişiyi Etkiledi: Kapatılan Kontrol Noktası Aileleri Araçlarda Gecelemeye Zorladı

İşgal güçlerinin kullandığı gaz bombaları nedeniyle, aralarında altı çocuğun da bulunduğu dokuz kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kontrol noktasının kapatılması üzerine bazı aileler geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İşgal güçlerinin gaz bombası kullanması, bölgede aralarında altı çocuğun da bulunduğu dokuz kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine yol açtı. Etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ve olayın yaşandığı noktaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Bölgedeki kontrol noktasının kapatılması da sivillerin ulaşımını ve hareketini aksattı. Kapanma nedeniyle geçiş yapamayan aileler, geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.

Olayın ne zaman gerçekleştiği, kontrol noktasının ne kadar süreyle kapalı kaldığı ve gazdan etkilenen kişilere müdahale edilip edilmediği konusunda ek bilgi verilmedi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha