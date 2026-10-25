Obama’dan İran Savaşı Uyarısı: Tahran Hürmüz’de “Fiilî Veto Hakkı” Kazanabilir

Obama’nın kullandığı “fiilî veto hakkı” ifadesi, İran’ın boğazdan geçişler üzerinde belirleyici bir baskı kurabilme ihtimaline işaret ediyor. Hürmüz Boğazı, küresel enerji taşımacılığı açısından önemli bir geçiş noktası olduğundan, buradaki güvenlik ve ulaşım koşullarında yaşanacak değişiklikler uluslararası ticaret ve enerji akışını da etkileyebilir.

Eski ABD Başkanı, açıklamasında bu olasılığın nasıl gerçekleşebileceğine veya hangi somut adımların böyle bir sonucu doğurabileceğine ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak değerlendirmesi, İran’a karşı askerî seçeneklerin yalnızca savaş alanındaki sonuçlarla sınırlı kalmayabileceği; boğaz üzerindeki nüfuz ve bölgesel dengeleri de değiştirebileceği yönündeki kaygıları gündeme taşıdı.