Obama’dan İran Savaşı Uyarısı: Tahran Hürmüz’de “Fiilî Veto Hakkı” Kazanabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, İran’a karşı yürütülecek bir savaşın bölgesel ve stratejik sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Obama, böyle bir çatışmanın yalnızca askerî alanda değil, Hürmüz Boğazı’ndaki güç dengesi ve deniz trafiği üzerinde de etkili olabileceğini söyledi.
25 Ekim 2026 - 17:12
News ID: 1882443
ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, İran’a karşı bir savaşın Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini güçlendirebileceğini belirterek, İran’ın boğazda “fiilî veto hakkı” elde edebileceği uyarısında bulundu.
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