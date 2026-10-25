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Obama’dan İran Savaşı Uyarısı: Tahran Hürmüz’de “Fiilî Veto Hakkı” Kazanabilir

25 Ekim 2026 - 17:12
News ID: 1882443
Obama’dan İran Savaşı Uyarısı: Tahran Hürmüz’de “Fiilî Veto Hakkı” Kazanabilir

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, İran’a karşı bir savaşın Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini güçlendirebileceğini belirterek, İran’ın boğazda “fiilî veto hakkı” elde edebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, İran’a karşı yürütülecek bir savaşın bölgesel ve stratejik sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Obama, böyle bir çatışmanın yalnızca askerî alanda değil, Hürmüz Boğazı’ndaki güç dengesi ve deniz trafiği üzerinde de etkili olabileceğini söyledi.

Obama’nın kullandığı “fiilî veto hakkı” ifadesi, İran’ın boğazdan geçişler üzerinde belirleyici bir baskı kurabilme ihtimaline işaret ediyor. Hürmüz Boğazı, küresel enerji taşımacılığı açısından önemli bir geçiş noktası olduğundan, buradaki güvenlik ve ulaşım koşullarında yaşanacak değişiklikler uluslararası ticaret ve enerji akışını da etkileyebilir.

Eski ABD Başkanı, açıklamasında bu olasılığın nasıl gerçekleşebileceğine veya hangi somut adımların böyle bir sonucu doğurabileceğine ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak değerlendirmesi, İran’a karşı askerî seçeneklerin yalnızca savaş alanındaki sonuçlarla sınırlı kalmayabileceği; boğaz üzerindeki nüfuz ve bölgesel dengeleri de değiştirebileceği yönündeki kaygıları gündeme taşıdı.

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