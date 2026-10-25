Abdulbari Atvan: İsrail İç Savaş ve Çöküşün Eşiğinde, Bölgenin Geleceğini Direniş Ekseni Çizecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rai al-Youm gazetesi genel yayın yönetmeni Abdulbari Atvan, yayımladığı son başyazısında bölgesel gelişmeleri ve İsrail’in mevcut durumunu değerlendirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bölgeyi yeniden şekillendirme iddialarına değinen Atvan, bu değişimin Netanyahu’nun arzu ettiği şekilde değil, İsrail’in varlığının dışarıda kalacağı bir senaryoyla gerçekleşeceğini kaydetti.

Atvan, İsrail’in içeriden çöküş tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve iç savaşın eşiğinde bulunduğunu savunarak bu süreci tetikleyen temel faktörleri şöyle sıraladı:

Filistin direnişi ve çok cepheli savaşlar nedeniyle tırmanan askeri harcamalar,

Haredi ve seküler kesimler arasındaki şiddetlenen iç çatışmalar,

Yedi cephedeki savaş maliyetlerinin yarattığı ekonomik baskılar,

ABD kamuoyunda ve siyasetinde İsrail’e verilen mali ve askeri sınırsız desteğe karşı artan hoşnutsuzluk ve tepkiler.

Makalede, Batı Şeria’nın El-Halil kentinde gerçekleştirilen son operasyonun İsrail’in güvenlik efsanesine ağır bir darbe vurduğu vurgulandı. Atvan, bu tür eylemlerin, iç anlaşmazlıkların ve seçim tartışmalarının Netanyahu’nun siyasi hayatını sonlandırma noktasına getirdiğini, bunun da İsrail’in varlığının sonu için bir geri sayım süreci başlattığını ifade etti.

Yazının sonunda, İran, Lübnan, Yemen, Irak ve Filistin’deki Direniş Ekseni’nin öncülüğünde yürütülen mücadelenin bölgenin eski haritalarını değiştireceği; ABD-İsrail ikilisinin ise bu süreçte yenilgiyle yüzleşeceği belirtildi.