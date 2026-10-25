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Tel Aviv’de Seçim Öncesi Netanyahu Karşıtı Gösteri: 7 Ekim Başarısızlığı İçin Hesap Soruldu

25 Ekim 2026 - 17:42
News ID: 1882459
Tel Aviv’de Seçim Öncesi Netanyahu Karşıtı Gösteri: 7 Ekim Başarısızlığı İçin Hesap Soruldu

İsrail’de parlamento seçimleri öncesinde binlerce kişi Tel Aviv sokaklarına dökülerek Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki kabineyi protesto etti. Göstericiler, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu karşısında sergilenen zafiyet ve başarısızlık nedeniyle kabine üyelerinin hesap vermesini istedi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde hükümete yönelik tepkiler sokaklara taştı. Tel Aviv’de toplanan binlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabinesine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Meydanları dolduran kalabalıklar, 7 Ekim 2023’te Filistin direnişi tarafından başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sürecinde hükümetin ve güvenlik yetkililerinin ağır bir başarısızlık yaşadığını vurguladı. Eylemciler, yaşanan güvenlik zafiyeti ve kriz yönetimindeki yetersizlikler gerekçesiyle kabine üyelerinin derhal hesap vermesi ve sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Seçim atmosferinde gerçekleşen bu kitlesel eylem, Netanyahu yönetimi üzerindeki siyasi baskının ve kamuoyu öfkesinin sandık öncesinde derinleşerek sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

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