Tel Aviv’de Seçim Öncesi Netanyahu Karşıtı Gösteri: 7 Ekim Başarısızlığı İçin Hesap Soruldu

Meydanları dolduran kalabalıklar, 7 Ekim 2023’te Filistin direnişi tarafından başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sürecinde hükümetin ve güvenlik yetkililerinin ağır bir başarısızlık yaşadığını vurguladı. Eylemciler, yaşanan güvenlik zafiyeti ve kriz yönetimindeki yetersizlikler gerekçesiyle kabine üyelerinin derhal hesap vermesi ve sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Seçim atmosferinde gerçekleşen bu kitlesel eylem, Netanyahu yönetimi üzerindeki siyasi baskının ve kamuoyu öfkesinin sandık öncesinde derinleşerek sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.