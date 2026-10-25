Tel Aviv’de Seçim Öncesi Netanyahu Karşıtı Gösteri: 7 Ekim Başarısızlığı İçin Hesap Soruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde hükümete yönelik tepkiler sokaklara taştı. Tel Aviv’de toplanan binlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabinesine karşı protesto gösterisi düzenledi.
25 Ekim 2026 - 17:42
News ID: 1882459
İsrail’de parlamento seçimleri öncesinde binlerce kişi Tel Aviv sokaklarına dökülerek Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki kabineyi protesto etti. Göstericiler, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu karşısında sergilenen zafiyet ve başarısızlık nedeniyle kabine üyelerinin hesap vermesini istedi.
yorumunuz