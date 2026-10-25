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İran’ın Asimetrik Savaş Stratejisi: Yeraltı Cephanelikleri ve Körfez Tehdidi Düşmana Karşı Caydırıcı

25 Ekim 2026 - 17:45
News ID: 1882460
İran’ın Asimetrik Savaş Stratejisi: Yeraltı Cephanelikleri ve Körfez Tehdidi Düşmana Karşı Caydırıcı

İran’ın üst düzey askeri kademelerinin ortak söylemi, ülkenin “asimetrik savaş” için en üst düzeyde hazır bulunduğunu ortaya koyuyor. Yeraltı füze ve İHA cephanelikleri ile Hürmüz Boğazı/Fars Körfezi’nin kapatılmasına dayanan bu stratejik denklem, olası bir askeri macerayı maliyetli bir bataklığa dönüştürmeyi amaçlıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran yönetiminin askeri kanadından yapılan son açıklamalarda ve üst düzey komuta kademesinin ortak mesajlarında, İran’ın olası tehditlere karşı geliştirdiği asimetrik harp kapasitesine dikkat çekildi. Stratejik derinlik sağlayan yeraltı füze ve insansız hava aracı (İHA) cephaneliklerinin yanı sıra, Fars Körfezi’nde Amerikan savaş gemilerine karşı deniz kontrolünün sağlanması ve boğazın kapatılması senaryoları öne çıkarıldı.

Askeri kaynaklar, bu savunma ve caydırıcılık denkleminin, dışarıdan gelebilecek her türlü askeri saldırı veya macerayı karşı taraf için sürdürülemez ve maliyetli bir bataklığa çevireceğini vurguluyor. Gelişme, bölgedeki tansiyonun tırmandığı ve karşılıklı gözdağlarının arttığı bir dönemde Tahran’ın caydırıcılık doktrinini yinelemesi açısından dikkat çekti.

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