İran’ın Asimetrik Savaş Stratejisi: Yeraltı Cephanelikleri ve Körfez Tehdidi Düşmana Karşı Caydırıcı

Askeri kaynaklar, bu savunma ve caydırıcılık denkleminin, dışarıdan gelebilecek her türlü askeri saldırı veya macerayı karşı taraf için sürdürülemez ve maliyetli bir bataklığa çevireceğini vurguluyor. Gelişme, bölgedeki tansiyonun tırmandığı ve karşılıklı gözdağlarının arttığı bir dönemde Tahran’ın caydırıcılık doktrinini yinelemesi açısından dikkat çekti.