Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran yönetiminin askeri kanadından yapılan son açıklamalarda ve üst düzey komuta kademesinin ortak mesajlarında, İran’ın olası tehditlere karşı geliştirdiği asimetrik harp kapasitesine dikkat çekildi. Stratejik derinlik sağlayan yeraltı füze ve insansız hava aracı (İHA) cephaneliklerinin yanı sıra, Fars Körfezi’nde Amerikan savaş gemilerine karşı deniz kontrolünün sağlanması ve boğazın kapatılması senaryoları öne çıkarıldı.
İran’ın Asimetrik Savaş Stratejisi: Yeraltı Cephanelikleri ve Körfez Tehdidi Düşmana Karşı Caydırıcı
25 Ekim 2026 - 17:45
News ID: 1882460
İran’ın üst düzey askeri kademelerinin ortak söylemi, ülkenin “asimetrik savaş” için en üst düzeyde hazır bulunduğunu ortaya koyuyor. Yeraltı füze ve İHA cephanelikleri ile Hürmüz Boğazı/Fars Körfezi’nin kapatılmasına dayanan bu stratejik denklem, olası bir askeri macerayı maliyetli bir bataklığa dönüştürmeyi amaçlıyor.
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