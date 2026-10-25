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Nijerya’da Kanlı Cuma Baskını: Motosikletli Saldırganlar 20’den Fazla Kişiyi Öldürdü

25 Ekim 2026 - 17:48
News ID: 1882462
Nijerya’da Kanlı Cuma Baskını: Motosikletli Saldırganlar 20’den Fazla Kişiyi Öldürdü

Nijerya’nın Taraba eyaletindeki Binari köyünde, Cuma namazının ardından motosikletli silahlı kişilerin halkın üzerine ateş açması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Nijerya’nın Taraba eyaletine bağlı Binari köyünde, Cuma namazı sonrasında sivilleri hedef alan kanlı bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Görgü tanıklarının ve yerel yetkililerin aktardığına göre, köye motosikletlerle gelen silahlı kişiler, ibadetten çıkan kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.

Saldırı sonucunda en az 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgede güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı, saldırıyı gerçekleştiren grubun kimliğine ve amacına ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi. Ülkenin çeşitli bölgelerinde son dönemde artan silahlı çete ve terör saldırıları, bölge halkı üzerindeki güvenlik endişelerini artırmaya devam ediyor.

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