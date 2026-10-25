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Yemen Kaynaklı Saldırılar Sonrası Sermaye Kaçışı: Yabancılar 1,5 Ayda 2 Milyar Dolarlık Suudi Hissesi Sattı

25 Ekim 2026 - 17:51
News ID: 1882463
Yemen Kaynaklı Saldırılar Sonrası Sermaye Kaçışı: Yabancılar 1,5 Ayda 2 Milyar Dolarlık Suudi Hissesi Sattı

Yemen’den gelen saldırıların tırmanmasının ardından yabancı yatırımcıların Suudi hisse senetlerindeki kitlesi satışları devam ediyor. Piyasa verilerine göre yabancılar, son bir buçuk aylık süreçte yaklaşık 2 milyar dolarlık Suudi şirket hissesini elden çıkardı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki güvenlik risklerinin ve Yemen kaynaklı artan saldırıların Suudi Arabistan ekonomisi üzerindeki yansımaları sürerken, yabancı yatırımcıların piyasalardan çıkış hızı dikkat çekiyor. Resmi Suudi piyasa verilerine göre, son bir buçuk aylık dönemde uluslararası yatırımcılar, Suudi şirketlerine ait yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki hisse senedini sattı.

Analistler, yaşanan bu sermaye çıkışının arkasında bölgesel istikrarsızlığın ve tırmanan askeri gerilimin yarattığı güvenlik kaygılarının bulunduğunu belirtiyor. Yemen’den yöneltilen tehditlerin enerji altyapısını ve genel yatırım iklimini etkilemesi, yabancı fonların risk algısını artırarak varlıklarını elden çıkarmasına yol açan başlıca etkenler arasında yer alıyor.

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