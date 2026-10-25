Yemen Kaynaklı Saldırılar Sonrası Sermaye Kaçışı: Yabancılar 1,5 Ayda 2 Milyar Dolarlık Suudi Hissesi Sattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki güvenlik risklerinin ve Yemen kaynaklı artan saldırıların Suudi Arabistan ekonomisi üzerindeki yansımaları sürerken, yabancı yatırımcıların piyasalardan çıkış hızı dikkat çekiyor. Resmi Suudi piyasa verilerine göre, son bir buçuk aylık dönemde uluslararası yatırımcılar, Suudi şirketlerine ait yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki hisse senedini sattı.

Analistler, yaşanan bu sermaye çıkışının arkasında bölgesel istikrarsızlığın ve tırmanan askeri gerilimin yarattığı güvenlik kaygılarının bulunduğunu belirtiyor. Yemen’den yöneltilen tehditlerin enerji altyapısını ve genel yatırım iklimini etkilemesi, yabancı fonların risk algısını artırarak varlıklarını elden çıkarmasına yol açan başlıca etkenler arasında yer alıyor.