2027 Bütçesinde Savunmaya Rekor Pay: Silah Ödeneği Üçe Katlanırken Sosyal Kaynaklar Eriyor

Hazırlanan taslakta en dikkat çekici artışlardan biri doğrudan silah alımlarına ayrılan kaynakta yaşandı. Silah tedarikine ayrılan ödeneğin bir önceki döneme kıyasla üçe katlanması planlanırken, Meclis denetimi dışındaki fonlara aktarılacak bu kaynak transferinin gerekçesi olarak NATO’ya verilen harcama taahhütleri işaret ediliyor.

Buna karşılık, bütçede sosyal yardım ve destek programlarına ayrılan kaynakların sınırlı kalması ve mevcut enflasyon oranları karşısında reel değer kaybına uğraması dikkat çekiyor. Savunma ve silahlanma harcamalarındaki rekor artış ile sosyal kalemlerdeki reel gerileme arasındaki makas, kamu kaynaklarının öncelik sıralaması açısından tartışma yaratıyor.