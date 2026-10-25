2027 Bütçesinde Savunmaya Rekor Pay: Silah Ödeneği Üçe Katlanırken Sosyal Kaynaklar Eriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Açıklanan 2027 bütçe projeksiyonuna göre, kamu harcamalarında savunma ve güvenlik harcamaları öncelikli kalem haline getirildi. Genel bütçenin yüzde 44 oranında genişlemesi hedeflenirken, savunma bütçesindeki artış oranının yüzde 84’e ulaşarak 2,2 trilyon lira seviyesine çıkması öngörülüyor.
25 Ekim 2026 - 17:55
News ID: 1882465
2027 yılı bütçesinde genel büyüme yüzde 44 olarak öngörülürken, savunma harcamalarının yüzde 84 artışla 2,2 trilyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. Silah alım ödeneğinin üçe katlandığı taslakta, sosyal yardımlara ayrılan kaynakların enflasyon karşısında gerilediği ve harcama artışının arkasında NATO taahhütlerinin bulunduğu belirtiliyor.
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