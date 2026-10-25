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2027 Bütçesinde Savunmaya Rekor Pay: Silah Ödeneği Üçe Katlanırken Sosyal Kaynaklar Eriyor

25 Ekim 2026 - 17:55
News ID: 1882465
2027 Bütçesinde Savunmaya Rekor Pay: Silah Ödeneği Üçe Katlanırken Sosyal Kaynaklar Eriyor

2027 yılı bütçesinde genel büyüme yüzde 44 olarak öngörülürken, savunma harcamalarının yüzde 84 artışla 2,2 trilyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. Silah alım ödeneğinin üçe katlandığı taslakta, sosyal yardımlara ayrılan kaynakların enflasyon karşısında gerilediği ve harcama artışının arkasında NATO taahhütlerinin bulunduğu belirtiliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Açıklanan 2027 bütçe projeksiyonuna göre, kamu harcamalarında savunma ve güvenlik harcamaları öncelikli kalem haline getirildi. Genel bütçenin yüzde 44 oranında genişlemesi hedeflenirken, savunma bütçesindeki artış oranının yüzde 84’e ulaşarak 2,2 trilyon lira seviyesine çıkması öngörülüyor.

Hazırlanan taslakta en dikkat çekici artışlardan biri doğrudan silah alımlarına ayrılan kaynakta yaşandı. Silah tedarikine ayrılan ödeneğin bir önceki döneme kıyasla üçe katlanması planlanırken, Meclis denetimi dışındaki fonlara aktarılacak bu kaynak transferinin gerekçesi olarak NATO’ya verilen harcama taahhütleri işaret ediliyor.

Buna karşılık, bütçede sosyal yardım ve destek programlarına ayrılan kaynakların sınırlı kalması ve mevcut enflasyon oranları karşısında reel değer kaybına uğraması dikkat çekiyor. Savunma ve silahlanma harcamalarındaki rekor artış ile sosyal kalemlerdeki reel gerileme arasındaki makas, kamu kaynaklarının öncelik sıralaması açısından tartışma yaratıyor.

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