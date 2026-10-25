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Paris’te Polisten Göstericilere Sert Müdahale: Vincennes Kapısı’nda Gerginlik

25 Ekim 2026 - 18:20
News ID: 1882473
Paris’te Polisten Göstericilere Sert Müdahale: Vincennes Kapısı’nda Gerginlik

Fransa’nın başkenti Paris’te polis güçlerinin Vincennes Kapısı (Porte de Vincennes) bölgesinde toplanan göstericilere müdahale ettiği bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Paris’in Vincennes Kapısı mevkiinde düzenlenen gösteriler sırasında güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya geldi. Fransız polisinin alandaki göstericilere yönelik müdahalede bulunduğu ve taraflar arasında tansiyonun yükseldiği aktarıldı.

Müdahalenin ardından bölgede gerginliğin sürdüğü ifade edilirken; gösterinin düzenlenme gerekçesine, yaşanan arbedede yaralanan ya da gözaltına alınanların sayısına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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