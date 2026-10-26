Canbolat’tan Çarpıcı İtiraf: “Lübnan İşgali Önleyecek Güçten Yoksun, İran’la Diyalog Hayati”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinin deneyimli isimlerinden Velid Canbolat, Siyonist rejimin Lübnan topraklarına yönelik artan saldırıları ve olası tam kapsamlı işgal planları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Beyrut yönetiminin ve devlet kurumlarının yıllardır süren siyasi felç, ekonomik çöküş ve idari zafiyetler nedeniyle ülkeyi koruyacak kapasiteden mahrum olduğunu ifade eden Canbolat, dış tehditler karşısında iç cephenin gerçekçi bir muhasebe yapması çağrısında bulundu.

“Siyonist Saldırganlık Karşısında Lübnan’ın Savunma Açığı”

Siyonist rejimin Gazze’deki soykırımın ardından hedefi Lübnan’a çevirdiğini ve ülkenin güneyinden başlayarak egemenliği tamamen ihlal etmeyi amaçladığını belirten Canbolat, resmi güvenlik mekanizmalarının bu emperyalist ve saldırgan akını tek başına göğüsleyemeyeceğini açıkça dile getirdi. Devlet otoritesinin zayıfladığı ve iç siyasi çekişmelerin ülkeyi kilitlediği bir dönemde, dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı caydırıcı bir kalkan oluşturulmasının hayati önem taşıdığına işaret edildi.

Bölgesel Denge ve İran’la Diyalog Vurgusu

Canbolat’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici boyut ise bölgesel güç dengelerine yönelik gerçekçi yaklaşımı oldu. Lübnan’ın güvenliğini korumanın dar vizyonlu batılı telkinlerle veya içsel tecritle mümkün olmayacağını belirten deneyimli siyasetçi, İslam Cumhuriyeti İran’la diyalog kanallarının açık tutulmasının ve bölgesel dayanışmanın elzem olduğunu vurguladı.

Siyonist rejimin yayılmacı politikalarına karşı Direniş Ekseni’nin sahada koyduğu iradenin Lübnan’ın toprak bütünlüğünü savunan en temel unsur olduğuna işaret eden gözlemciler, Canbolat’ın bu çıkışının Beyrut siyasetinde dengeleri sarsabilecek nitelikte stratejik bir uyarı anlamı taşıdığını belirtiyor. Lübnan’ın karşı karşıya olduğu varoluşsal tehdit karşısında, emperyalist şantajlara boyun eğmek yerine bölgesel aktörlerle iş birliği yapma zarureti her geçen gün daha gür bir sesle dile getiriliyor.