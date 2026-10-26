Gazze Sivil Savunması: İsrail’in Kısa Süreli Toplu Saldırısında 11 Kişi Şehit, 50’den Fazlası Yaralı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria ve Doğu Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki tüm Filistin topraklarında sürmekte olan geniş çaplı operasyonların ardından, Gazze Şeridi’ndeki sivil kayıplar da rekor seviyede seyretmeye devam ediyor. Gazze Sivil Savunma sözcüsü, Siyonist rejimin düzenlediği ani ve yoğun hava saldırıları ile kara gücünün kullanıldığı son 24 saat içinde yaşanan trajedinin boyutlarını açıkladı.

Saldırılar, Gazze’nin farklı bölgelerindeki sivil yerleşim yerleri ve yaşam alanlarına yönelik gerçekleştirildi. Sivil Savunma yetkilisi, kısa bir zaman diliminde gerçekleşen bombardımanlar sonucu 11 kişinin can kaybettiğini ve 50’den fazla kişinin çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldığını ifade etti. Yaralıların büyük bir kısmının, İsrail ordusunun topçu ve hava ateşinin doğrudan hedef aldığı ev ve binaların enkazı altında kaldığı kaydedildi.

Siyonist rejimin, insani duraksamalar gözetmeksizin sürdürdüğü topçu ateşi ve dronesız hava saldırıları, Gazze’deki sağlık altyapısını ve sivil savunma ekiplerinin müdahale kapasitesini ciddi ölçüde zorluyor. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanlarda yeni bombaların düşmesi ve devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle sivil savunma ekiplerinin de büyük risk altında olduğunu vurguladı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimliği henüz netleşmezken, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın toplam şehit sayısının milyonları bulduğu uyarısı da yeniden dile getirildi. Uluslararası toplumdan gelen sesler ise, Siyonist rejimin sivillere yönelik bu sistematik saldırıların derhal durdurulması ve insani yardım koridorlarının kesintisiz çalıştırılması yönünde olmaya devam ediyor.