Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejim içerisinde Gadi Eisenkot öncülüğünde yürütülen yargı ve kamu kurumlarının bağımsızlığını güçlendirme girişimi, rejimin uzun süredir yaşadığı iç krizleri aşmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar ve bölgeyi yakından takip eden gözlemciler, bu kurumsal hamlenin İsrail’in temel varoluşsal politikası olan “işgal ve genişleme” stratejisi karşısında ikincil bir mesele haline geldiğine dikkat çekiyor.

Eisenkot ve kanadının, devlet mekanizmalarını hukuki bir zemine oturtma çabası, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımın getirdiği siyasi maliyetle doğrudan çatışıyor. Siyonist rejim, iç siyasetteki kutuplaşmalara rağmen, Gazze savaşı ve bölgesel saldırılar konusunda tarihindeki en homojen dönemlerinden birini yaşıyor. Savaş kabinesi ve diğer siyasi partiler, farklı ideolojik kökenlerden gelmelerine rağmen, Filistin devletinin kurulması fikrine karşı “tek bir blok” gibi hareket ederek bu temel konudaki uzlaşılarını koruyorlar.

Analistler, Eisenkot’un hedeflediği yargısal reformun, sadece “yönetimsel bir iyileştirme” olarak kaldığını, ancak rejimin saldırgan dış politikasını dizginleyecek bir güce sahip olmadığını vurguluyor. İsrail’in askeri-endüstriyel kompleksi ve güvenlik bürokrasisi, yargı bağımsızlığı tartışmalarının ötesinde, Gazze’deki direnişi kırma ve bölgedeki askeri hegemonyayı sürdürme hedefinde mutlak bir kararlılık sergiliyor.

Bu durum, Eisenkot’un “demokratik kurumları kurtarma” iddiasının, Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik işgal politikasının yarattığı enkaz altında kaldığını gösteriyor. Rejimin, iç kurumlarını güçlendirme çabası bile, temelde işgalin devamlılığını sağlamaya yönelik bir stratejik tahkimat olarak görülüyor. Sonuç olarak, İsrail’in siyasi partileri arasındaki fikir ayrılıkları, Filistin toprakları ve bölge güvenliği konusundaki saldırgan mutabakatları yanında etkisiz kalmaya mahkûm.