Filistin İslami Cihad Hareketi’nden Şehit Fethi Şikaki’nin 31. Yıl Dönümü Mesajı: “Direncin ve İnkılabın Öncüsü”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistin halkının özgürlük mücadelesinde çığır açan isimlerden biri olan Dr. Fethi Şikaki’nin şehadetinin üzerinden 31 yıl geçerken, İslami Cihad Hareketi liderin anısını ve bıraktığı mirası onurlandıran güçlü bir bildiri yayımladı. Açıklamada, Şikaki’nin sadece bir siyasi figür olmadığı, aynı zamanda Filistin davasını İslami ve devrimci bir perspektifle yeniden tanımlayan öncü bir teorisyen ve komutan olduğu hatırlatıldı.

“Şikaki, Uzlaşmacı Siyasete Karşı Silahlı Direnişi Seçti”

Bildiride, Dr. Fethi Şikaki’nin Filistin halkının haklarını tasfiye etmeyi amaçlayan teslimiyetçi projelere ve Oslo tarzı uzlaşı süreçlerine karşı en net duruşu sergileyen liderlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Şikaki’nin, “İslam, devrim ve Filistin” üçgeninde şekillendirdiği düşünce yapısının, işgal altındaki topraklarda direniş ruhunu yeniden dirilttiği ve düşmana karşı asimetrik mücadelenin teorik altyapısını kurduğu belirtildi.

Şehadetinin 31. Yılında Siyonist Rejime Karşı Kararlılık

Mossad tarafından 1995 yılında Malta’da düzenlenen alçakça bir suikastla şehit edilen Dr. Şikaki’nin kanının yerde kalmadığı ve bugün Gazze’den Batı Şeria’ya kadar uzanan direniş dalgasının onun ektiği tohumların bir ürünü olduğu vurgulandı. İslami Cihad Hareketi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şehit Lider Fethi Şikaki’nin bıraktığı meşale, Aksa Tufanı ile birlikte en parlak dönemini yaşamaktadır. Düşmanın suikastlarla ve katliamlarla direnişi yok edemeyeceğini, her şehit düşen liderin ardından binlerce yeni mücahidin bu bayrağı devraldığını bugün sahada net bir şekilde görmekteyiz.”

Açıklama, Filistin’in nehrinden denizine kadar tamamen özgürleşene ve Siyonist işgal sona erene kadar Şikaki’nin çizdiği yoldan tavizsiz bir şekilde yürümeye devam edileceğinin altı çizilerek sonlandırıldı.