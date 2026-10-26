Pentagon’un Yeni İran Senaryosu: Sınırlı Operasyonlardan Tam Ölçekli Saldırıya ve Ara Seçim Takvimi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington koridorlarında İran’a yönelik saldırı senaryoları yeniden masaya yatırılırken, ABD’li yetkililerin yaptığı değerlendirmeler olası bir çatışmanın boyutlarının ve zamanlamasının işaretlerini veriyor. Güvenlik kaynakları, Tahran’ın Direniş Ekseni’ndeki caydırıcı gücü ve bölgesel üsler üzerindeki baskısı karşısında Pentagon’un daha sert ve kapsamlı seçenekleri değerlendirdiğini ifade ediyor.

Daha önce Körfez’deki hassas dengeler ve olası ekonomik sarsıntılar nedeniyle “sınırlı operasyonlar” üzerinde duran Washington’daki şahin kanadın, son dönemdeki askeri analizler doğrultusunda strateji değiştirdiği belirtiliyor. Yetkililer, olası bir harekâtın sadece nükleer veya askeri tesislerle sınırlı kalmayacağını, İran’ın stratejik altyapısını ve ekonomik merkezlerini hedef alan çok katmanlı bir saldırı dalgasına evrilebileceğini kaydediyor.

Harekâtın takvimine ilişkin en dikkat çekici detay ise iç siyasi hesaplamalar oldu. Washington yönetiminin, olası bir büyük savaşın getireceği ağır ekonomik maliyetler, petrol fiyatlarındaki olası şoklar ve American kamuoyunun olası can kayıplarına tepkisinden çekindiği için bu adımı ara seçimlerin sonrasına erteleme eğiliminde olduğu vurgulanıyor. Siyasi gözlemciler, seçmen nezdinde risk almaktan kaçınan Beyaz Saray’ın, seçim atmosferi dağıldıktan sonra agresif dış politika adımlarını devreye sokmak için hazırlık yaptığını belirtiyor.

Bu durum, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını tahkim ederken aynı zamanda iç siyasi istikrarı koruma çelişkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Direniş Ekseni ise Washington ve Tel Aviv’in her türlü olası saldırısına karşı sahadaki hazırlıklarını en üst düzeyde sürdürdüğünü defaatle vurguluyor.