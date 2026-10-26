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İsrail’de Seçim Yarışı Filistinlilerin Acıları Üzerinden Yürütülüyor

26 Ekim 2026 - 16:31
News ID: 1882782
İsrail’de Seçim Yarışı Filistinlilerin Acıları Üzerinden Yürütülüyor

İsrail’deki başlıca siyasi partiler Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkarken, seçim kampanyalarında Gazze’deki savaş ve Filistinlilerin yaşadığı ağır koşullar siyasi tartışmaların konusu hâline geliyor. Partiler arasındaki rekabet, Filistinlilerin haklarına ilişkin temel tutumda ise belirgin bir ayrışma ortaya koymuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de seçim yarışı sürerken, başlıca siyasi partilerin Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan tutumları büyük ölçüde ortaklaşıyor. Partiler, Gazze’deki savaş ve Filistinlilerin maruz kaldığı yıkım konusunda farklı siyasi söylemler kullansa da bu meseleleri kampanya gündeminde seçmen desteği kazanmanın aracı olarak öne çıkarıyor.

Böylece seçim tartışmaları, Filistinlilerin siyasi hakları ve devlet kurma talebinden çok, savaşın nasıl yürütüleceği ve hükümetin güvenlik politikalarının nasıl şekilleneceği etrafında yoğunlaşıyor. Partiler arasındaki rekabet, Filistin devletine karşı ortak tutumu değiştirmiyor; Filistinlilerin yaşadığı acılar ise seçim söylemlerinin bir parçası hâline geliyor.

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