İsrail’de Seçim Yarışı Filistinlilerin Acıları Üzerinden Yürütülüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de seçim yarışı sürerken, başlıca siyasi partilerin Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan tutumları büyük ölçüde ortaklaşıyor. Partiler, Gazze’deki savaş ve Filistinlilerin maruz kaldığı yıkım konusunda farklı siyasi söylemler kullansa da bu meseleleri kampanya gündeminde seçmen desteği kazanmanın aracı olarak öne çıkarıyor.

Böylece seçim tartışmaları, Filistinlilerin siyasi hakları ve devlet kurma talebinden çok, savaşın nasıl yürütüleceği ve hükümetin güvenlik politikalarının nasıl şekilleneceği etrafında yoğunlaşıyor. Partiler arasındaki rekabet, Filistin devletine karşı ortak tutumu değiştirmiyor; Filistinlilerin yaşadığı acılar ise seçim söylemlerinin bir parçası hâline geliyor.