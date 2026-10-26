Bölgesel İş Birliği ve Rekabet Dengesi: Mekke Anlaşması’nın Kapsamı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da ülkeler arası diplomatik ve ekonomik ilişkiler çok boyutlu bir seyir izliyor. İlgili ülkeler savunma sanayii, ticaret hacmi ve teknoloji geliştirme gibi stratejik başlıklar altında ortak projeler yürütürken, jeopolitik ve ekonomik alanlardaki rekabet de sürmeye devam ediyor.

Bölgesel güvenlik mimarisine yönelik atılan adımlar arasında yer alan Mekke Anlaşması’nın kapsamına dair detaylar da netleşti. Anlaşma metni, taraflar arasında ortak bir askerî komuta merkezinin kurulmasını veya kriz durumlarında devreye girecek otomatik askerî müdahale yükümlülüğünü barındırmıyor. Belge, bağlayıcı bir savunma paktından ziyade diplomatik istişare ve belirli alanlarda iş birliği çerçevesi sunuyor.