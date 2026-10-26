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Hz. Zehra’nın (s.a.) Ağlaması İnsanlara Neden Ağır Geliyordu?

26 Ekim 2026 - 17:36
News ID: 1882817
Hz. Zehra’nın (s.a.) Ağlaması İnsanlara Neden Ağır Geliyordu?

İnsanların Hz. Zehra’nın (s.a.) ağlamasına yönelik itirazı, bir rahatsızlık verme meselesinden kaynaklanmıyordu; zira onlar bu ağlamanın, Hz. Zehra’nın mevcut durumdan duyduğu hoşnutsuzluğun bir göstergesi olduğunu ve bu hoşnutsuzluğun görmezden gelinemeyeceğini biliyorlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.a), Hz. Zehra’nın (s.a.) hoşnutsuzluğunun, bizzat Peygamber’in ve Allah Teâlâ’nın hoşnutsuzluğuna yol açacağını buyurmuştu. (Konuşmacı: Ayetullah Cevadi Âmuli)

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