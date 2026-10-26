Tahran’da Doktrin Alarmı: Nükleer Fetva ve NPT’den Çekilme Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington yönetiminin İran’ın nükleer altyapısını ve enerji hatlarını hedef alan askerî operasyon seçeneklerini gündemde tutması, Tahran’ın güvenlik bürokrasisinde en üst düzey stratejik tartışmaları tetikledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) nükleer merkezlere yönelik yeni saldırı senaryoları ve derin yeraltı sığınaklarını delebilecek mühimmat kullanımına ilişkin sinyalleri, İran parlamentosunda ve güvenlik karar organlarında geleneksel savunma doktrininin artık yetersiz kaldığı tezini öne çıkardı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Kurulu ve Milli Güvenlik Komisyonu üyeleri, nükleer caydırıcılığın somut bir güce dönüştürülmesini doğrudan dillendirmeye başladı. Meclis Başkanlık Kurulu Üyesi Ahmet Naderi başta olmak üzere birçok milletvekili, nükleer silah üretimini yasaklayan tarihî dinî fetvanın şartlar gereği yeniden tanımlanması gerektiğini savunurken; Meclis Başkanlık Kurulu Sözcüsü Abbas Goudarzi ve Komisyon Üyesi İsmail Kevseri, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nın (NPT) 10. Maddesi kapsamında antlaşmadan derhal çekilme seçeneğinin uygulanabilir bir adım olduğunu bildirdi. Meclis zemininde hazırlanan acil yasa tasarıları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin tamamen dondurulmasını ve NPT üyeliğinin feshedilmesini öngörüyor.

Tahran yönetiminin masaya koyduğu bu karşı hamleler, salt diplomatik bir restleşmenin ötesinde bölgesel askerî dengeleri doğrudan ilgilendiriyor. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği, nükleer tesislere veya egemenlik unsurlarına yönelik yeni bir saldırı durumunda Basra Körfezi’ndeki stratejik enerji altyapıları, denizaltı iletişim kabloları ve askerî üslerin de dahil olduğu geniş bir misilleme haritasının devrede olacağını vurguluyor. Nükleer doktrindeki bu dönüşüm ihtimali, İran’ın savunma mimarisini nükleer eşik devleti statüsünden doğrudan açık caydırıcılık zeminine taşıyacak kritik bir dönemeç olarak kayıtlara geçiyor.