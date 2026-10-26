Ankara-Bakü Hattında Başörtüsü Krizi: Başdanışman Oktay Saral Görevden Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ankara ile Bakü arasında, Azerbaycan’da okullarda başörtülü kız öğrencilerin karşılaştığı uygulamalar ve bu duruma gösterilen muhafazakâr tepkiler nedeniyle başlayan diplomatik kriz, üst düzey bir görevden almayla sonuçlandı. Azerbaycan tarafının rahatsızlığını açıkça dile getirmesi ve Ankara’dan resmî adımlar atılmasını talep etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevinden ayrıldı.

Krizin fitili, Saral’ın sosyal medya üzerinden Bakü’nün eğitim politikalarını eleştiren ve başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine tepki gösteren paylaşımlarıyla ateşlenmişti. Bu açıklamaların ardından Azerbaycan yönetimi, söz konusu tutumları iç işlerine müdahale olarak nitelendirmiş ve Ankara’dan diplomatik yaptırım talebinde bulunmuştu. Yaşanan süreçin ardından basına açıklamalarda bulunan Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevden alındığını doğrulayarak, ayrılış gerekçesinin Azerbaycan ile ilgili sosyal medya paylaşımları olduğunu teyit etti.

Bu gelişme, son dönemde iki ülke ilişkilerinde baş gösteren hassasiyetlerin ve diplomatik gerilimlerin bürokratik düzeydeki ilk somut yansıması olarak kayıtlara geçti. Bakü’nün talebi doğrultusunda gerçekleşen bu görevden almanın, önümüzdeki günlerde Ankara-Bakü hattındaki diplomatik dengeleri nasıl etkileyeceği siyasi çevreler tarafından yakından takip ediliyor.