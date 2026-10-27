Guterres’ten Batı Şeria’da “Etnik Temizlik” Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria’daki mevcut duruma ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. Guterres, sahadaki ihlallerin bölge halkı için hayati bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Açıklamada, İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerini genişletme politikasının, radikal yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik artan şiddet eylemlerinin ve zorla göç ettirme vakalarının Batı Şeria’da demografik yapıyı hedef alan etnik temizlik tehdidini doruğa çıkardığı ifade edildi. Genel Sekreter, bu uygulamaların uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına açıkça aykırı olduğunu hatırlatarak taraflara ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.