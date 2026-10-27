Umman’dan Bölgeye “Saldırmazlık Paktı” Önerisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Umman Dışişleri Bakanı Bedir Buseydi, Körfez bölgesinde yeni bir güvenlik mimarisi önerisiyle gündeme geldi. Buseydi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn dahil altı Körfez ülkesi ile İran ve Irak’ın kapsayacağı bir saldırmazlık paktının kurulmasını teklif etti.

Buseydi, ABD’nin İran’ı bölge için bir tehdit olarak gösterme çabasının, bölge ülkelerinin kendi güvenlik düzenlerini kendilerinin tesis etmesinin önünde bir engel oluşturduğunu vurguladı. Muskat yönetimi, bölgesel ülkelerin kendi aralarında diyalog ve istikrar yoluyla güvenlik mimarisini inşa etmesinin, dış güçlerin müdahalesine gerek bırakmadığını ifade ediyor.

Söz konusu öneri, Körfez bölgesinde gerginliğin arttığı bir dönemde, bölge ülkelerinin güvenlik kaygılarını bölge içi iş birliğiyle çözebileceği mesajını da beraberinde getiriyor. Buseydi’nin teklifi, Tahran’ın bölge komşularıyla ilişkilerini güven temelinde yeniden inşa etme çabalarıyla da örtüşüyor.