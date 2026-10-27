Suudi Rejimi’nin Yemen’deki Saldırılarında Bir Sivil Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi rejimine bağlı güçlerin Yemen’in farklı vilayetlerine yönelik askeri saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Saada, Lahic ve Taiz bölgelerinde gerçekleştirilen bombardımanlarda sivil yerleşim yerleri ve altyapı tesisleri ağır hasar gördü.

Saldırı neticesinde 1 sivilin hayatını kaybettiği, en az 5 kişinin de çeşitli yaralandığı açıklandı. Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıların sivil alanları ve eğitim kurumlarını da kapsadığını belirterek Ravza Okulu’nun doğrudan hedef alındığını kaydetti. Öte yandan, bölgenin stratejik noktalarından biri olan Muha Limanı’nın da saldırılardan zarar gördüğü ifade edildi.

Yemen’de devam eden bu tür askerî operasyonlar, bölgedeki insani krizin boyutlarını artırmaya ve sivil kayıpların çoğalmasına yol açmaya devam ediyor.