Yemen Ordusu Lahic’te İlerlemesini Sürdürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki saha hareketliliği devam ederken, ordunun stratejik noktalarda kontrolü ele geçirdiği bildirildi. Amalika güçlerinin Kahbub bölgesinden çekilmesinin ardından harekete geçen Yemen ordusu, Lahic vilayetindeki ilerleyişini hızlandırdı.

Saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonlar kapsamında bazı askeri birlikler çatışmadan silahlarını teslim etti. Yemen güçlerinin bölgedeki denetimi artırması, sahadaki dengelerin değiştiğini gösterirken, ilerleyişin devam ettiği ve stratejik hatlarda güvenliğin sağlanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.