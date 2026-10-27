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Gazze Kadın İşleri Bakanlığı’ndan Soykırım Bilançosu: 38 Bin Kadın ve Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

27 Ekim 2026 - 17:29
News ID: 1883337
Gazze Kadın İşleri Bakanlığı’ndan Soykırım Bilançosu: 38 Bin Kadın ve Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Gazze Kadın İşleri Bakanlığı, soykırım savaşı boyunca yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü ya da ağır yaralandığını, bunlardan 38 binden fazlasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki Kadın İşleri Bakanlığı, İsrail’in bölgede yürüttüğü soykırım savaşının kadınlar ve çocuklar üzerindeki yıkıcı bilançosuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırıların başladığı günden bu yana sivil halkın en savunmasız kesimi olan kadın ve kız çocuklarının doğrudan hedef alındığı vurgulandı.

Bakanlık verilerine göre, savaş süresince yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğu yaşamını yitirdi ya da ağır yaralandı. Bu acı tablonun içinde, hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bini aştığı bildirildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun ve insan hakları kuruluşlarının yaşanan bu büyük kıyıma karşı sessiz kaldığı belirtilerek, Gazze’deki kadınların karşı karşıya olduğu insani krizin boyutlarının her geçen gün daha da derinleştiğine dikkat çekildi.

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