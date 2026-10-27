ABD, Gazze’de Soykırım Tespiti Koyan Albanese’nin Görevden Alınmasını İstedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler nezdinde yaşanan son gelişme, İsrail’in Gazze saldırılarını belgeleyen raporlarıyla tanınan BM Özel Raportörü Francesca Albanese’yi hedef aldı. ABD’nin BM temsilcisi Jeff Bartos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Albanese’ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanarak özel raportörün görevden alınması için çağrı yaptı.

Bartos’un açıklaması, Albanese’nin İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını soykırım olarak niteleyen raporları ve Batı Şeria’yı kapsayan çalışmaları üzerine geldi. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunmuş olduğu raporlarında İsrail’in Filistin topraklarındaki eylemlerinin soykırım tanımını karşıladığını belgelemiş ve uluslararası hukukun uygulanması için soruşturma talep etmişti.

Gözlemciler, ABD yönetiminin bu tavrının, uluslararası hukuk ve insan hakları mekanizmalarının bağımsız raportörlere yönelik baskı girişimleri kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekiyor. Filistin yanlısı kalemler ise Albanese’ye yönelik bu saldırıların, İsrail’in işlediği suçların belgelenmesine yönelik çalışmaları susturma amacı taşıdığını vurguluyor.