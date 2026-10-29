Ayetullah Ramazani: Dünyanın Özgür İnsanları, Bölge Yöneticilerinin Zalimane Kararlarına Karşı Kesinlikle Tavır Alacaktır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Konseyi’nin Kuveytli üyesi Ayetullah Şeyh Hüseyin el-Ma’tuk ile görüşen Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ramazani, kendisine hoş geldiniz diyerek bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuveyt yöneticilerinin Şiilere ve dini aktivistlere karşı çıkardığı kararların boyutları ile sonuçlarına ve bunların hukuki ve uluslararası alanda takip edilmesinin gerekliliğine değindi.

Ayetullah Ma’tuk’un İlmi ve Takribi Kişiliğine Övgü, Kuveyt’in Zalimane Kararlarına Eleştiri

Ayetullah Şeyh Hüseyin el-Ma’tuk’un ilmi ve manevi makamına saygılarını sunan Ayetullah Ramazani, kendisini dünyanın en seçkin Şii şahsiyetlerinden ve İslam ümmetinin birliğine inananlardan biri olarak tanıttı. Ayetullah Ma’tuk’un dini ilimler hocası olarak fıkıh, usul ve tefsir dersleri verdiğini, dünyada Müslümanların barışçıl bir şekilde bir arada yaşaması ve tek ümmet olması doğrultusunda her zaman takribi ve insani bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, sözlerinin devamında Kuveyt’in Ayetullah Ma’tuk aleyhine çıkardığı zalimane kararlara işaret ederek, ne yazık ki Kuveyt’te sömürgeci bakış açılarından hareketle hiçbir hukuki, dini, şerii temel ve uluslararası kural ile bağdaşmayan kararlar alındığını ekledi.

Kuveyt’teki Şii hizmetkar ve simalara yönelik muamelelerden duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Ayetullah Ramazani, bu şahısların her zaman Müslüman toplumun sorunlarının çözümü ve barışçıl bakış açısının yayılması yönünde çaba sarf ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler’in Tepki Vermesinin ve Bahreyn, Suudi Arabistan ile Kuveyt’teki Şiilere Yönelik Hakaretlerin Hukuki Takibinin Zorunluluğu

Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve diğer bölgelerdeki Şiilere uygulanan baskı ve hakaretlerin tahammül edilemez olduğunu ifade eden Ayetullah Ramazani; uluslararası toplumun, alimlerin ve İslam tebliğcilerinin ciddi eylemde bulunmasını talep etti ve dünyanın özgür insanlarının bu kararlar karşısında şüphesiz uygun tavır alacağını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler’in ve insan hakları savunucusu iddiasındaki kesimlerin bu zalimane eylemlere karşı tepki göstermesi gerektiğini belirten Ayetullah Ramazani; konunun hukuki merkezler ile uluslararası kuruluşlar aracılığıyla takip edilmesini ve bu zalimane kararların iptal edilmesini istedi.

Ayetullah Ma’tuk ile bir grup vatandaşın vatandaşlıktan çıkarılması ve idama mahkum edilmesi meselesine değinen Ayetullah Ramazani, bu eylemin dünyanın hiçbir yerinde bir örneğinin bulunmadığını ve Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin vatandaşlık haklarının korunması ile ilmi ve dini faaliyetlere ilişkin ilk madde ve bentleriyle çeliştiğini kaydetti.

Bahreyn’de Ayetullah Şeyh İsa Kasım gibi büyüklerin vatandaşlıktan çıkarılması benzeri vakaları hatırlatan Ayetullah Ramazani, insani ve manevi çalışmalardan başka bir eylemde bulunmamış kimselerin suçlarının ne olduğunun ve haklarında bu tür kararların hangi suçtan dolayı çıkarıldığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Zalimane Kararların Kuran Öğretileriyle Çelişmesi ve İslam Ümmetinin Birliğinin Zorunluluğu

Kur’an-ı Kerim’in şerif ayetine (“Her kim bir cana kıyarsa… bütün insanları öldürmüş gibi olur”) atıfta bulunan Ayetullah Remezani, bu kabil kararların uluslararası kurallara, İslam’ın, Kuran’ın, rivayetlerin ve Ehl-i Beyt’in (a.s.) açık ilkelerine kesinlikle aykırı olduğunu vurguladı.

Tüm alimlerden, büyüklerden ve İslam tebliğcilerinden bu meseleler karşısında kayıtsız kalmamalarını, gerekli tavrı ve eylemi ortaya koymalarını istedi.

Ayetullah Ramazani, konuşmasının sonunda, ilahi lütuf sayesinde İslam ümmetinin birliğinin küresel toplumda bir güç oluşturmasını temenni ederek; başta Kum ve Necef ilmiye hahzaları ile Kuveyt Şii toplumunun, Ayetullah Ma’tuk’un ilmi ve varoluşsal kapasitesinden azami düzeyde yararlanabilmesini diledi.

(Belirtmek gerekir ki bu hafta Kuveyt Ceza Mahkemesi, Ayetullah Şeyh Hüseyin Ma’tuk ile iki kişiyi idama mahkum etmiştir. Bu mahkeme daha önce de söz konusu Kuveytli alimin vatandaşlıktan çıkarılmasına karar vermişti.)