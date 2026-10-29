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İsrail’de Seçimlere Dış Müdahale Soruşturması: Katar ve İhvan Bağlantılı Fon İddiası

29 Ekim 2026 - 16:13
News ID: 1884031
İsrail’de Seçimlere Dış Müdahale Soruşturması: Katar ve İhvan Bağlantılı Fon İddiası

İsrail güvenlik birimleri ile Merkez Seçim Komitesi, Katar ve Müslüman Kardeşler bağlantılı çevrelerin seçim süreçlerini manipüle etmek amacıyla ülkeye kayıt dışı para soktuğu ve seçmen iradesini etkilemek için rüşvet dağıttığı iddiaları üzerine geniş çaplı tahkikat başlattı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail emniyet birimleri, iç istihbarat servisi ve Merkez Seçim Komitesi koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, ülke içindeki siyasi dengeleri etkilemeye yönelik yurt dışı kaynaklı finansal hareketlilik mercek altına alındı. İncelemelerde, Katar merkezli kurumlar ve Müslüman Kardeşler teşkilatıyla irtibatlı ağlar üzerinden İsrail’e yasa dışı yollarla nakit para akışı sağlandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Soruşturma makamları, söz konusu fonların belirli siyasi partiler, sivil toplum görünümlü yapılar veya nüfuz sahibi yerel aktörler üzerinden tabana yayılarak “seçim rüşveti” şeklinde kullanıldığı iddialarını araştırıyor. İnceleme dosyasında; bankacılık sistemi dışından sokulan kayıt dışı paraların kuryeler, paravan şirketler ve yardım dernekleri aracılığıyla sahadaki oy tercihini doğrudan yönlendirmek amacıyla dağıtıldığına dair deliller toplanıyor.

Merkez Seçim Komitesi yetkilileri, seçim yasalarının ve finansal şeffaflık kurallarının ihlal edilmesine müsaade edilmeyeceğini, sürecin yabancı ülkelerin müdahalesinden arındırılması amacıyla şüpheli hesapların ve finansal transferlerin dondurulması yönünde adımlar atıldığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin operasyon kapsamında ilgili adreslerde aramalar yaptığı, şüpheli transferlerle bağlantılı kişilerin ifadelerine başvurduğu ve para trafiğinin ulaştığı siyasi bağlantıları ortaya çıkarmak üzere soruşturmayı derinleştirdiği bildirildi.

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