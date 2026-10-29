İsrail’de Seçimlere Dış Müdahale Soruşturması: Katar ve İhvan Bağlantılı Fon İddiası

News ID: 1884031

İsrail güvenlik birimleri ile Merkez Seçim Komitesi, Katar ve Müslüman Kardeşler bağlantılı çevrelerin seçim süreçlerini manipüle etmek amacıyla ülkeye kayıt dışı para soktuğu ve seçmen iradesini etkilemek için rüşvet dağıttığı iddiaları üzerine geniş çaplı tahkikat başlattı.