Yemen Ordusunun Lahic Hamlesi: Stratejik Sahil İkmal Hattı Tehlikede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Lahic vilayetinde gerçekleştirdiği operasyonlar ve saha üzerindeki stratejik ilerleyişi, bölgedeki askeri dengeleri değiştirdi. Ordu birliklerinin kontrolü genişlettiği hatlar, Suudi koalisyonuna bağlı grupların lojistik sevkiyat ağını doğrudan tehdit ediyor.

Yaşanan askeri gelişmeler sonucunda, Babülmendeb Boğazı’nın güney sahil şeridinde yer alan ve Suudi destekli unsurların ana ikmal güzergahı olan hatların kapanma riski doruk noktaya ulaştı. İkmal yollarının kesilmesiyle birlikte, bölgedeki koalisyon güçlerinin cephe hatlarına silah, mühimmat ve iaşe ulaştırmasının imkansız hale gelebileceği bildiriliyor.

Bölgede ordu birliklerinin kontrolü artırmak amacıyla operasyonlarını sürdürdüğü ve stratejik noktalarda hakimiyet sağladığı kaydedildi.