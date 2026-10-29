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Taiz’de Koalisyon Grupları Arasında Çatlak: Yemen Ordusunun Kente Girişi İçin Temaslar Sürüyor

29 Ekim 2026 - 16:18
News ID: 1884034
Taiz’de Koalisyon Grupları Arasında Çatlak: Yemen Ordusunun Kente Girişi İçin Temaslar Sürüyor

Yemen’in Taiz kentinde Suudi öncülüğündeki koalisyona bağlı gruplar arasında anlaşmazlıklar derinleşirken, Yemen ordusunun şehir merkezine çatışmasız bir şekilde girmesini sağlamak amacıyla taraflar arasında yoğun diplomatik ve saha temaları yürütülüyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Taiz sahasında koalisyon yanlısı farklı silahlı gruplar ile milis yapılar arasındaki güç mücadelesi ve çıkar çatışmaları üst seviyeye ulaştı. Taraflar arasındaki mutabakatsizlikler kentsel alandaki güvenlik zafiyetini artırırken, bu durum bölgedeki askeri dengelerin yeniden şekillenmesine zemin hazırladı.

Yaşanan kriz ve derinleşen bölünmüşlük ortamında, Yemen ordusunun Taiz kent merkezine herhangi bir çatışma ve kan dökülmesine mahal vermeden girmesi için yerel ve saha aktörleri nezdinde görüşmeler başlatıldı. Ordunun şehre intikalinin barışçıl bir şekilde tamamlanması ve idari ile güvenliğin merkezi kontrol altına alınması amacıyla yürütülen müzakerelerin devam ettiği ifade edildi.

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