Taiz’de Koalisyon Grupları Arasında Çatlak: Yemen Ordusunun Kente Girişi İçin Temaslar Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Taiz sahasında koalisyon yanlısı farklı silahlı gruplar ile milis yapılar arasındaki güç mücadelesi ve çıkar çatışmaları üst seviyeye ulaştı. Taraflar arasındaki mutabakatsizlikler kentsel alandaki güvenlik zafiyetini artırırken, bu durum bölgedeki askeri dengelerin yeniden şekillenmesine zemin hazırladı.

Yaşanan kriz ve derinleşen bölünmüşlük ortamında, Yemen ordusunun Taiz kent merkezine herhangi bir çatışma ve kan dökülmesine mahal vermeden girmesi için yerel ve saha aktörleri nezdinde görüşmeler başlatıldı. Ordunun şehre intikalinin barışçıl bir şekilde tamamlanması ve idari ile güvenliğin merkezi kontrol altına alınması amacıyla yürütülen müzakerelerin devam ettiği ifade edildi.