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İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan Savunma Vurgusu: Silahlı Kuvvetler Ülke Genelinde Teyakkuzda

29 Ekim 2026 - 16:21
News ID: 1884038
İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan Savunma Vurgusu: Silahlı Kuvvetler Ülke Genelinde Teyakkuzda

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ülkenin silahlı kuvvetlerinin her türlü dış tehdide karşı ülke genelinde tam bir savunma hazırlığı içinde olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri’nin savunma kapasitesi ve stratejik hazırlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, askeri birliklerin caydırıcılık ve operasyonel kabiliyetlerinin en üst seviyede olduğunu belirtti.

Tümgeneral Abdullahi, ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini koruma kararlılığını yineleyerek, silahlı kuvvetlerin sınırların inşasından hava ve deniz sahasının korunmasına kadar tüm cephelerde eksiksiz bir teyakkuz halinde bulunduğunu kaydetti. Askeri birimlerin olası senaryolara karşı sürekli güncellenen savunma planlarıyla hareket ettiğini ifade eden Abdullahi, ülkeye yönelik her türlü saldırı veya tehdide en sert ve kararlı şekilde karşılık verileceğinin altını çizdi.

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