İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan Savunma Vurgusu: Silahlı Kuvvetler Ülke Genelinde Teyakkuzda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri’nin savunma kapasitesi ve stratejik hazırlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, askeri birliklerin caydırıcılık ve operasyonel kabiliyetlerinin en üst seviyede olduğunu belirtti.

Tümgeneral Abdullahi, ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini koruma kararlılığını yineleyerek, silahlı kuvvetlerin sınırların inşasından hava ve deniz sahasının korunmasına kadar tüm cephelerde eksiksiz bir teyakkuz halinde bulunduğunu kaydetti. Askeri birimlerin olası senaryolara karşı sürekli güncellenen savunma planlarıyla hareket ettiğini ifade eden Abdullahi, ülkeye yönelik her türlü saldırı veya tehdide en sert ve kararlı şekilde karşılık verileceğinin altını çizdi.