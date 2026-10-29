Devrim Muhafızları’ndan Stratejik Açıklama: Füze ve İHA Kapasitesi Yenilendi, Hürmüz Boğazı Kapalı Kalacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran silahlı kuvvetlerinin askeri modernizasyon çalışmaları ve stratejik su yollarına ilişkin politikalarına dair önemli değerlendirmelerde bulunan Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İzedi, savunma sanayiinde kaydedilen teknolojik ilerlemelere dikkat çekti. Tuğgeneral İzedi, ülkenin caydırıcılık gücünü artırmak amacıyla füze sistemleri, gelişmiş hava savunma ağları ve İHA envanterinin en son teknolojiyle donatılarak yenilendiğini ifade etti.

Bölgesel güvenlik ve deniz ticaret yollarına da değinen İzedi, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin net bir tutum sergiledi. Tahran yönetiminin meşru talepleri ve şartları tam anlamıyla karşılanıncaya kadar Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine kapalı tutulmaya devam edileceğini belirtti. Askeri birimlerin bu stratejik hattı korumak ve olası müdahaleleri bertaraf etmek üzere tam bir hazırlık içerisinde olduğu kaydedildi.