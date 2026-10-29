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Devrim Muhafızları’ndan Stratejik Açıklama: Füze ve İHA Kapasitesi Yenilendi, Hürmüz Boğazı Kapalı Kalacak

29 Ekim 2026 - 16:24
News ID: 1884039
Devrim Muhafızları’ndan Stratejik Açıklama: Füze ve İHA Kapasitesi Yenilendi, Hürmüz Boğazı Kapalı Kalacak

İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İzedi, İran silahlı kuvvetlerinin füze, hava savunma ve insansız hava aracı (İHA) alanındaki askeri kapasitesini tamamen yenilediğini belirterek, Tahran’ın şartları karşılanana kadar Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalacağını vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran silahlı kuvvetlerinin askeri modernizasyon çalışmaları ve stratejik su yollarına ilişkin politikalarına dair önemli değerlendirmelerde bulunan Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İzedi, savunma sanayiinde kaydedilen teknolojik ilerlemelere dikkat çekti. Tuğgeneral İzedi, ülkenin caydırıcılık gücünü artırmak amacıyla füze sistemleri, gelişmiş hava savunma ağları ve İHA envanterinin en son teknolojiyle donatılarak yenilendiğini ifade etti.

Bölgesel güvenlik ve deniz ticaret yollarına da değinen İzedi, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin net bir tutum sergiledi. Tahran yönetiminin meşru talepleri ve şartları tam anlamıyla karşılanıncaya kadar Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine kapalı tutulmaya devam edileceğini belirtti. Askeri birimlerin bu stratejik hattı korumak ve olası müdahaleleri bertaraf etmek üzere tam bir hazırlık içerisinde olduğu kaydedildi.

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