İsrail’den Güney Lübnan’a Hava ve Topçu Saldırısı: Lübnan Ordusu İki Genci Gözaltına Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan hattında askeri hareketlilik tırmanmaya devam ediyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bölgedeki birden fazla beldeyi ve yerleşim yerini şiddetli bombardıman altında tutarak maddi hasara yol açtı. Sınır hattında yaşanan bu yoğun askeri atışmalar bölgede endişeyi artırırken, yerel halk güvenli bölgelere doğru hareket etmek zorunda kaldı.

Diğer yandan, Lübnan iç güvenlik ve askeri birimleri de sınır hattındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Lübnan ordusu, işgal altındaki Kantara bölgesinde çevreyi ve askeri hareketliliği kayıt altına almakta olan iki genci gözaltına aldı. Söz konusu kişilerin sorgu ve işlemleri devam ederken, olayla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.