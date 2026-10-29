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Devrim Muhafızları’ndan CENTCOM Uyarısı: Hürmüz’de Üç Tanker Mayına Çarptı

29 Ekim 2026 - 16:46
News ID: 1884051
Devrim Muhafızları’ndan CENTCOM Uyarısı: Hürmüz’de Üç Tanker Mayına Çarptı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) açıklamalarına itibar edilmemesi çağrısında bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda izinsiz güzergâh kullanan üç tanker gemisinin mayına çarparak hasar aldığını bildirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenliği ve seyir kurallarını ihlal eden unsurlara karşı uyarılarda bulunuldu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan resmi açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve manipülatif amaç taşıdığı vurgulanarak, bu tür bildirimlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, stratejik Hürmüz Boğazı’nda belirlenen güvenlik koridorlarının dışına çıkarak izinsiz güzergâhtan ilerleyen üç adet petrol tankerinin mayına çarptığı kaydedildi. Olayın ardından bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğine yönelik denetimlerin artırıldığı, seyrüsefer kurallarına uymayan deniz araçlarının risk altında olduğu ifade edildi.

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