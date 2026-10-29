Knesset Başkanı Amir Ohana’dan Arap Partilerine Suçlama: “İsrail’e Düşman Çevrelerle İş Birliği Yapıyorlar”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Knesset Başkanı Amir Ohana, Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail siyasetindeki Arap milletvekillerini ve partilerini hedef alan açıklamalarda bulundu. Ohana, özellikle Ra’am (Birleşik Arap Listesi) ve Ortak Liste bileşenlerinin parlamentodaki faaliyetlerinin ve dış ilişkilerinin devletin güvenliğiyle bağdaşmadığını savundu.

Arap siyasi aktörlerinin ülkenin varlığına ve çıkarlarına mesafeli duran çevrelerle ortak hareket ettiğini iddia eden Ohana, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Siyasi arenadaki bu tartışmaların, koalisyon ve muhalefet arasındaki gerilimi artırması bekleniyor.