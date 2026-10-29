El-Ahbar Yazarı Hacavi’den Analiz: Washington Seçim Sonrası İran’a Karşı Askeri Hareketlilik Planlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile ABD arasındaki gerilime ve bölgesel diplomatik temaslara dair değerlendirmelerde bulunan El-Ahbar yazarı Muhammed Hacavi, taraflar arasındaki krizin çözümü için yürütülen diplomatik çabaların sonuçsuz kaldığını belirtti. Analizde, iki ülke arasındaki müzakere süreçlerinin tıkandığına dikkat çekildi.

ABD medyasında, özellikle Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberlere dayandırılan analizde, Washington’ın 5 Kasım’da gerçekleştirilecek ara seçimlerin hemen ardından İran’a karşı sınırlı ve yoğun bir askeri operasyon icra etmeye hazırlandığı ifade edildi. Gazete, ABD yönetiminin bu askeri planlamaya ilişkin detayları bölgedeki Körfez başkentlerine de ilettiğini kaydetti.