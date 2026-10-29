İnkılap Lideri’nden Gençlere Yanıt: “İlim ve İmanla İran’ın Gücüne Güç Katın”

İnkılabı Lideri’nin yanıt metni şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Sevgili evlatlarıma selam olsun;

Sevgi dolu mektuplarınızı okudum. Siz genç ve motivasyonu yüksek öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyor, üzerimde hakkı bulunan her biriniz için özel olarak dua edeceğimi belirtmek istiyorum.

Sizlerin ve bu fakire sevgi ve lütuflarını esirgemeyen pek çok gencin ve öğrencinin mektuplarında, geleceği inşa etme azmi, iradesi ve sorumluluk bilinci parıldamaktadır.

Kökleri Muhammedî İslam ekolüne, Büyük Humeyni ve Şehit Hamenei’nin (makamları yüce olsun) mirasına dayanan bu sağlam misak, aramızdaki “ahitleşme” bağının paha biçilmez bir emanetidir.

Bu amaç doğrultusunda, gücünüz yettiğince kendinizi ilim, iman, nefis terbiyesi, Allah ile ünsiyet ve Kur’an ile Ehl-i Beyt (a.s.) maarifini derinlemesine kavrama silahıyla donatın; artırılmış çalışma ve inisiyatifle aziz İran’ın güç ve kudretine güç katın. Öyle ki, Şefkatli Mevlâmızın (a.f.) duasıyla, ahitleşmiş orduların İslam-İran medeniyeti ve ilerlemenin zirvelerine doğru giden yolu katetmesi en güzel ve en hızlı şekilde gerçekleşsin, inşaallah.

Seyyid Mücteba Hüseyni Hamenei