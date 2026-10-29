İnkılap Lideri’nden Gençlere Yanıt: “İlim ve İmanla İran’ın Gücüne Güç Katın”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamenei, ülke genelindeki üniversite öğrencileri ile gençlerin son aylarda gönderdiği mektuplara verdiği yanıtta, onların geleceği inşa etme yolundaki kararlılık ve sorumluluk bilincini liderlik ile genç nesil arasındaki “ahitleşme” bağı olarak nitelendirdi; ilim, iman, nefis terbiyesi ve İran’ın gücünü artırma konusunda çabanın önemine vurgu yaptı.
29 Ekim 2026 - 17:46
News ID: 1884080
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamenei, ülke genelinden öğrencilerin mektuplarına verdiği yanıtta; gençlerin geleceği inşa etme iradesini liderlik ile genç nesil arasındaki ahit bağı olarak nitelendirerek, ilim, iman ve nefis terbiyesiyle aziz İran’ın gücünün artırılması çağrısında bulundu.
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