Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması: Ateşkes değil kalıcı çözümden yanayız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da geçici bir ateşkes değil, gelecek nesillerin güvenliğini garanti altına alacak kalıcı ve köklü bir barış istediğini söyledi.



Amerikan medyasına bir röportaj veren Peskov, Moskova yönetiminin temel hedeflerine dair net mesajlar paylaştı.

Moskova’nın nihai amacının geçici bir çatışmasızlık dönemi yaratmak olmadığını vurgulayan Peskov, "Biz barış istiyoruz, gelecek nesiller için uzun vadeli bir barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.