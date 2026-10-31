Başkomutan’dan Askeri Komutanlara Stratejik Talimat: Her Tehdide Sınırsız ve Anında Yanıt

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanları, Yüce Başkomutan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney ile bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri bu görüşmede, "düşmanlara karşı güçlü bir şekilde mukabele etmek için akıllıca muharebe hazırlığı"nı “azami caydırıcılık” gerekliliklerinden biri olarak nitelendirerek; her düzey ve türdeki tehdidin, coğrafi sınırlama olmaksızın acil ve etkili bir yanıtla karşılaşmasını kararlaştırdı.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney şu vurguda bulundu: “Eğer düşmanlar yeniden askeri veya terörist saldırılara başlarsa, bu çatışmaların ne zaman ve hangi şartlarda sona ereceğini belirleyecek olanlar İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri ve İran milletidir.”

Başkomutan ayrıca; askeri istihbarat mimarisinin güçlendirilmesini, “doktrin” ve “taktik” olmak üzere iki alanda yerli savunmanın derinleştirilmesini, yeni teknolojilerden yararlanarak güncel savunma ve güvenlik kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve silahlı kuvvetlerin geçim ihtiyaçlarının karşılanması ile desteklenmesi hususunda kesintisiz çaba harcanmasıyla eş zamanlı olarak manevi altyapının ve cihat ruhunun güçlendirilmesini vurguladı.

Başkomutan’ın talimatlarının bir diğer bölümünde, Amerikan-Siyonist düşmanın maddi ve gayrimaddi her türlü varlığının silahlı kuvvetlerin menzilinde yer alacağı şekilde hedef bankasının güncellenmesi kararlaştırıldı.

İran düşmanı yabancılara ve onların içteki paralı askerlerine karşı silahlı kuvvetlere verilecek ulusal desteği caydırıcılığın sütunlarından biri olarak değerlendiren Lider, şunları ekledi: “Mebus milletin sahalardaki sekiz aylık varlığı, askeri, kolluk kuvvetleri ve besic güçlerinin metanetiyle paralel olarak İran’ın toprak bütünlüğünü ve İslami sistemi bugüne kadar korumuş olan ve bundan sonra da koruyacak olan sekiz yıllık Kutsal Savunma’nın bir devamıdır.”

İslam Devrimi Lideri, Direniş Cephesi’nin çeşitli ülkelerdeki akıllıca direnişini takdirle karşılayarak, "cepheler birliği"ni (vahdet-i sahat) Batı Asya’da yeni siyasi ve güvenlik düzeninin şekillenmesinde stratejik etkiye sahip belirleyici bir değişken olarak nitelendirdi ve bu yeni düzenin, İslami medeniyetin inşası için İslam milletleri ile devletlerinin artan birliğine zemin hazırlamasını temenni etti.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullahi, Ordu Komutanı Tümgeneral Hatemi ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Vahidi, Başkomutan ile gerçekleştirdikleri görüşmede; Basra Körfezi kıyılarındaki, Hürmüz Boğazı operasyon bölgesindeki, Umman Denizi’ndeki ve ülkenin kuzeybatı ile güneydoğu sınırlarındaki ülke savunucularının hazırlık durumuna ilişkin raporlar sunarken, aynı zamanda keşif, destek ve muharebe amaçlı mühimmat ile silahların üretiminde katbekat artış sağlandığına dair bir raporu da zatıalilerine arz ettiler.

Başkomutan, yürütülen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek üst düzey askeri komutanlardan; kendi teşekkür ve hoşnutluklarını tüm askeri ve kolluk kuvvetlerine (eminyet güçlerine), besicilere, bu kurumlar ile Savunma Bakanlığı’nın personeline ve onların muhterem ailelerine iletmelerini istedi.