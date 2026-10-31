  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Şeybani: Suriye Mekke Savunma Anlaşması’na Katılabilir

31 Ekim 2026 - 17:46
News ID: 1884884
Şeybani: Suriye Mekke Savunma Anlaşması’na Katılabilir

Suriye’nin bölgesel güvenlik mekanizmalarında daha aktif rol alma hedefi doğrultusunda Manama Diyaloğu’nda önemli temaslarda bulunulduğu, Şam yönetiminin Mekke Savunma Anlaşması’na katılımının değerlendirildiği bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Manama Diyaloğu zirvesinde bölgesel güvenlik ve iş birliği adımları ele alınırken, Suriye’nin güvenlik mimarisindeki konumu da gündeme geldi.

Yapılan değerlendirmelerde, Şam yönetiminin bölgesel güvenlik süreçlerinde daha etkin bir rol üstlenme arzusunda olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, Suriye’nin Mekke Savunma Anlaşması’na olası katılımının masaya yatırıldığı ve taraflar arasında bu yöndeki olasılıkların istişare edildiği ifade edildi.

Görüşmelerde, Orta Doğu’daki güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde bölgesel iş birliğinin ve ortak savunma mekanizmalarının önemine dikkat çekildi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha