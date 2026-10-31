Şeybani: Suriye Mekke Savunma Anlaşması’na Katılabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Manama Diyaloğu zirvesinde bölgesel güvenlik ve iş birliği adımları ele alınırken, Suriye’nin güvenlik mimarisindeki konumu da gündeme geldi.

Yapılan değerlendirmelerde, Şam yönetiminin bölgesel güvenlik süreçlerinde daha etkin bir rol üstlenme arzusunda olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, Suriye’nin Mekke Savunma Anlaşması’na olası katılımının masaya yatırıldığı ve taraflar arasında bu yöndeki olasılıkların istişare edildiği ifade edildi.

Görüşmelerde, Orta Doğu’daki güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde bölgesel iş birliğinin ve ortak savunma mekanizmalarının önemine dikkat çekildi.