Ürdün Ordusundan Dikkat Çeken Hamle: Suriye Sınırı Açıklaması Silindi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ürdün silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ilk açıklamada, Suriye sınırından ülkeye sızmaya çalışan 14 silahlı kişinin sınır birlikleri tarafından engellendiği ve bölgede operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Ancak kısa bir süre sonra ordunun resmi mecralarından bu açıklama kaldırıldı. Ürdünlü yetkililerin, ilgili medya kuruluşlarıyla iletişime geçerek haberin yayından kaldırılmasını talep ettiği bildirildi.

Söz konusu ani geri çekilme ve kararın gerekçesine dair resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, olay bölgedeki sınır güvenliği ve diplomatik hareketlilik açısından soru işaretleri yarattı.