Aden’de Halk Sokakta: Askeri Merkezler Şehir Merkezinden Çıkarılsın

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in geçici başkenti Aden’de, Maşık Sarayı yakınlarında gerçekleşen şiddetli patlamalar kentte tedirginliğe yol açtı. Güvenlik endişelerinin artması üzerine vatandaşlar sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Eyleme katılan bölge sakinleri, askeri camp ve merkezlerin nüfusun yoğun olduğu yerleşim alanlarının içinde bulunmasının sivil hayatı ve güvenliği tehlikeye attığını belirtti. Yetkililere seslenen Adenliler, bu tür stratejik noktaların şehir merkezinden ve meskun mahallerden uzaklaştırılması çağrısında bulundu.

Olayların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, halkın taleplerine yönelik yerel makamlardan henüz resmi bir adım atılmadı.