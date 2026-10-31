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Kimliği Belirsiz Hesaptan Yeni Açıklama: Suudi Sarayındaki Güç Mücadelesi İddiaları Yeniden Gündemde

31 Ekim 2026 - 19:22
News ID: 1884922
Kimliği Belirsiz Hesaptan Yeni Açıklama: Suudi Sarayındaki Güç Mücadelesi İddiaları Yeniden Gündemde

2011’den bu yana açıklamalarıyla dikkat çeken kimliği belirsiz bir hesabın yeni paylaşımı, Suudi sarayındaki güç mücadelelerine ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- 2011’den beri Suudi Arabistan yönetimi ve saray çevresine ilişkin çeşitli açıklamalar yapan kimliği belirsiz bir hesap, yeni bir paylaşımda bulundu. Hesabın açıklaması, Suudi sarayındaki güç mücadelelerine dair daha önce gündeme gelen iddiaların yeniden tartışılmasına yol açtı.

Söz konusu hesap, yıllar içinde Suudi yönetiminin iç işleyişi ve üst düzey isimler arasındaki ilişkiler hakkında çeşitli iddialar ortaya atmıştı. Ancak hesabın kimliği ve paylaşımlarında yer alan bilgilerin doğruluğu bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmiş değil.

Yeni açıklamanın içeriği, Suudi Arabistan’daki yönetim dengeleri ve saray çevresindeki olası rekabetlere ilişkin tartışmaları yeniden hareketlendirdi. İddialara ilişkin Suudi makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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