Sanaa’dan Suudi Arabistan’a Uyarı: Aramco Tesisleri Hedef Alınabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sanaa hükümetinin medya yetkilisi, Yemen’e yönelik askeri müdahalelerin ve saldırıların devam etmesine sert tepki gösterdi. Bu saldırıların sürmesi halinde Suudi Arabistan’ın kritik petrol altyapısını oluşturan Aramco tesislerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
31 Ekim 2026 - 19:25
News ID: 1884925
Yemen’e yönelik saldırıların sürmesi durumunda Aramco tesislerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirten Sanaa hükümeti medya yetkilisi, Suudi subayların hareketlerinin de yakından izlendiğini kaydetti.
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