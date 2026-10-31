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Sanaa’dan Suudi Arabistan’a Uyarı: Aramco Tesisleri Hedef Alınabilir

31 Ekim 2026 - 19:25
News ID: 1884925
Sanaa’dan Suudi Arabistan’a Uyarı: Aramco Tesisleri Hedef Alınabilir

Yemen’e yönelik saldırıların sürmesi durumunda Aramco tesislerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirten Sanaa hükümeti medya yetkilisi, Suudi subayların hareketlerinin de yakından izlendiğini kaydetti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sanaa hükümetinin medya yetkilisi, Yemen’e yönelik askeri müdahalelerin ve saldırıların devam etmesine sert tepki gösterdi. Bu saldırıların sürmesi halinde Suudi Arabistan’ın kritik petrol altyapısını oluşturan Aramco tesislerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, sahadaki askeri dengelere ve istihbarat faaliyetlerine dikkat çekilerek Suudi subayların hareketlerinin ve faaliyetlerinin yakından takip edildiği ifade edildi.

Yetkili, Sanaa’nın ülkeye yönelik ablukanın ve saldırıların sona ermesi konusunda net bir tutuma sahip olduğunu belirterek, aksi takdirde operasyonel kapasitenin devreye sokulmaya devam edeceğini kaydetti.

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