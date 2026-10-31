Sanaa’dan Suudi Arabistan’a Uyarı: Aramco Tesisleri Hedef Alınabilir

Açıklamada ayrıca, sahadaki askeri dengelere ve istihbarat faaliyetlerine dikkat çekilerek Suudi subayların hareketlerinin ve faaliyetlerinin yakından takip edildiği ifade edildi.

Yetkili, Sanaa’nın ülkeye yönelik ablukanın ve saldırıların sona ermesi konusunda net bir tutuma sahip olduğunu belirterek, aksi takdirde operasyonel kapasitenin devreye sokulmaya devam edeceğini kaydetti.