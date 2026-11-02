İsrail’den UNRWA’yı Tasfiye Planı: Görevler Filistin Yönetimi ve Gazze Konseyi’ne Devredilebilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyasında yansıyan bilgilere göre Tel Aviv yönetimi, uzun süredir hedef aldığı UNRWA’nın faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla yeni bir yol haritası hazırladı. Plan kapsamında, ajansın yürüttüğü hizmetlerin aşamalı olarak Filistin Yönetimi’ne ve Gazze Şeridi’nde oluşturulması planlanan sözde Barış Konseyi’ne devredilmesi öngörülüyor.

Söz konusu girişim, Filistin cephesinde ve uluslararası toplumun bir kesiminde ciddi endişelere yol açtı. Filistinli yetkililer, UNRWA’nın tasfiye edilmesinin milyonlarca mültecinin haklarını ve geri dönüş statüsünü ortadan kaldırmayı amaçlayan siyasi bir hamle olduğunu belirtiyor. Ajansın varlığının hayati önem taşıdığını vurgulayan yetkililer, bu tür tasfiye planlarının bölgedeki insani krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulunarak karara sert bir şekilde karşı çıkıyor.