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İsrail’den UNRWA’yı Tasfiye Planı: Görevler Filistin Yönetimi ve Gazze Konseyi’ne Devredilebilir

2 Kasım 2026 - 17:18
News ID: 1885751
İsrail’den UNRWA’yı Tasfiye Planı: Görevler Filistin Yönetimi ve Gazze Konseyi’ne Devredilebilir

İsrail basınında yer alan yeni bir plana göre, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) yetkileri kademeli olarak Filistin Yönetimi ve Gazze’deki alternatif bir yapıya devredilecek; plan bölgede tepkiyle karşılanıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyasında yansıyan bilgilere göre Tel Aviv yönetimi, uzun süredir hedef aldığı UNRWA’nın faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla yeni bir yol haritası hazırladı. Plan kapsamında, ajansın yürüttüğü hizmetlerin aşamalı olarak Filistin Yönetimi’ne ve Gazze Şeridi’nde oluşturulması planlanan sözde Barış Konseyi’ne devredilmesi öngörülüyor.

Söz konusu girişim, Filistin cephesinde ve uluslararası toplumun bir kesiminde ciddi endişelere yol açtı. Filistinli yetkililer, UNRWA’nın tasfiye edilmesinin milyonlarca mültecinin haklarını ve geri dönüş statüsünü ortadan kaldırmayı amaçlayan siyasi bir hamle olduğunu belirtiyor. Ajansın varlığının hayati önem taşıdığını vurgulayan yetkililer, bu tür tasfiye planlarının bölgedeki insani krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulunarak karara sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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