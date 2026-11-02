İsrail Güçleri On Günlük Operasyonun Ardından Halil’den Çekildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’nın gümünyesindeki Halil kentinde on gün boyunca süren baskın ve operasyonlar sona erdi. İsrail güçlerinin çekilmesiyle birlikte bölgede yaşanan yıkımın boyutu da gün yüzüne çıktı.

Operasyon süresince yaşanan çatışmalar ve askeri kuşatma nedeniyle yüzlerce aile güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalırken, çok sayıda konut kullanılmaz hale geldi. Kentteki yollar, elektrik ve su hatları gibi temel kamu hizmetleri de operasyonlar sırasında büyük zarar gördü. Yerel kaynaklar, tahribatın giderilmesi ve günlük yaşamın normale dönmesi için kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.