Hamas’tan Balfour Deklarasyonu’nun Yıl Dönümünde İsrail’e Uluslararası Baskı Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas hareketi, İngiltere’nin Filistin topraklarında İsrail devleti kurulmasının önünü açan Balfour Deklarasyonu’nun 109. yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu deklarasyonun Filistin halkına yönelik tarihî bir adaletsizlik olduğu ve bugünkü trajedilerin temelini oluşturduğu vurgulandı.

Mevcut sahadaki duruma değinilen açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki yıkıcı saldırıların sürdüğü, Batı Şeria ve Kudüs’te ise hak ihlalleri ile baskıların her geçen gün arttığı ifade edildi. Açıklamada, bu tablonun uluslararası toplumun sessizliği ve çifte standart politikaları nedeniyle katlanarak büyüdüğü kaydedildi.

Hamas, uluslararası kurumlara ve dünya kamuoyuna çağrıda bulunarak, Filistin halkına yönelik saldırıların ve hak ihlallerinin son bulması için İsrail üzerindeki diplomatik ve siyasi baskının en üst düzeye çıkarılmasını istedi.